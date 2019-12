Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Skurril, emotional oder zum Schmunzeln: Kuriose Einsätze der Polizei 2019 in Thüringen

Was die Polizei 2019 so alles in Thüringen erlebt hat – ein etwas anderer Rückblick.

Tier macht Sachen

Vor allem kuriose Tiergeschichten sorgten im Jahr 2019 für Aufsehen in Thüringen. Im Juli 2019 musste die Feuerwehr einen Schwan einfangen, um dessen Hals sich eine Angelschnur gelegt hatte - das Tier drohte zu ersticken. Aber so einfach wollte sich das Federvieh nicht einfangen lassen. Es entwickelte sich eine kleine Verfolgungsjagd auf dem Alperstedter See. Nach mehreren Anläufen konnte der Schwan glücklicherweise gerettet werden.

Ein Hirsch ist in der Nordhäuser Straße nahe der Universität mit dem Geweih in einem Zaun steckengeblieben. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Unverletzt kam auch ein Hirsch davon, der sich im November nahe der Uni Erfurt in einem Zaun verfangen hatte. Das Tier riss bei seinen Befreiungsversuchen ein Stück Gatter mitsamt Holzpfählen heraus.

Eine „Sauerei“ gab es im November in Hötzelsroda. Dort entpuppte sich ein Einbrecher in einem Supermarkt als Wildschwein. Für das Tier ging der Einbruch glimpflich aus: Zusammen mit einem Jagdpächter und einem Amtstierarzt habe es zum Verlassen des Geschäfts bewegt werden können. „Zum ersten Mal wurde einem ,Einbrecher’ durch die Behörden die Flucht ermöglicht“, hieß es von der Polizei.

Nach wie vor ein echter Star unter den „flüchtigen Tieren“ ist aber Maggie. Das Schaf genießt seit fünf Jahren die Freiheit im Jonastal. Dabei entgeht sie geschickt Schäfern und Wölfen gleichermaßen. Konkurrenz macht ihr nun das Hainich-Schaf. Das ausgerissene Tier lebt seit Wochen allein im Wald und lässt sich nicht einfangen. Polizei und Einsatztrupps suchen fieberhaft nach dem Schaf.

Was für eine blöde Kuh: Das dürfte sich wohl ein 22-Jähriger gedacht haben, dem im August zwischen Wipfra und Kettmannshausen eine Kuh auf die Motorhaube stieg und so den Wagen „nicht unerheblich“ beschädigte.

Der Waschbär liegt am 07.12.2019 auf dem Erfurter Fischmarkt. Foto: WichmannTV / dpa

Erfurt scheint die Stadt der geselligen Tiere zu sein. Im Sommer 2018 schleckten zwei Igel am Eierlikör. Es folgte ein „Kater“, der die beiden außer Gefecht setzte. Nun sorgte ein Waschbär für den wohl kuriosesten Einsatz des Jahres. Mit seinem Auftritt auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt wurde das Tierchen in ganz Deutschland bekannt. Der vermutlich „weinselige“ Waschbär wankte über Straßenbahnschienen, legte sich auf die Stufen eines Restaurants und machte schließlich ein Nickerchen unter einem Mülleimer. Doch für das kleine Raubtier nahm der Ausflug kein gutes Ende. Das Tier wurde vom Stadtjäger mitgenommen und getötet.

Ernüchterndes Ende des "betrunkenen" Waschbären von Erfurt Ernüchterndes Ende des "betrunkenen" Waschbären von Erfurt

Die moderne Technik

Es ist keine gute Idee, sich blind auf sein Navi zu verlassen. Diese Erfahrung musste auch eine 21-Jährige im Februar in Suhl machen. Durch die Angaben ihres Navigationsgerätes fuhr sie eine Treppe hinunter. Nach ein paar Metern blieb der Waagen auf der Treppe eingekeilt stehen und musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei im November in Zella-Mehlis, nachdem der Einbruchsalarm in einem Elektronikfachmarkt losging. Vor Ort stellten die Beamten jedoch fest, dass der vermeintliche Dieb es nur auf Dreck abgesehen hatte. Es handelte sich um einen Staubsauger-Roboter, der zu Vorführungszwecken aufgestellt und am Abend nicht ausgeschaltet worden war.

Wer macht denn sowas?

Mit einer besonders cleveren Aktion haben vier Motorradfahrer aus Thüringen im August dafür gesorgt, dass sie eine zeitlang auf ihre Zweiräder verzichten mussten. Auf einer öffentlichen Straße lieferten sie sich ein Rennen und wurden geblitzt. Auf der Suche nach dem Blitzer wurden sie an derselben Stelle gleich noch zweimal geblitzt.

Die Polizei konfiszierte diese mit Strasssteinen geschmückte Schildkröte, die ein Metalldieb bei sich hatte. Foto: Landespolizeiinspektion Erfurt

Bei einem mutmaßlichen Metalldieb hat die Polizei im Oktober in Erfurt einen kuriosen Fund gemacht: Der 36-Jährige hatte eine mit Strasssteinen beklebte, lebendige Schildkröte bei sich. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und konfiszierte die Schildkröte.

Auch die Polizei in Leinefelde musste im März zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Dieser endete jedoch schneller als gedacht und zauberte den Polizisten ein Schmunzeln ins Gesicht. Mehrere Schüler waren von einer Lehrerin versehentlich eingeschlossen worden. Die Schüler wussten sich nicht anders zu helfen, als den Alarm auszulösen, um auf sich aufmerksam zu machen.

In Ilmenau bekam eine 28-Jährige einen großen Schreck als plötzlich ein fremder Mann in ihre Wohnung kommt, sich auszieht und sich in ihr Bett legt. Die erschrockene Frau informierte im Januar umgehend die Polizei und versteckte sich in ihrem Badezimmer. Es stellt sich heraus, dass der Mann im selben Aufgang, jedoch in einer anderen Etage wohnte. Betrunken hatte er sich in der Wohnung geirrt.

Ganz schlechte Idee

Ein 30-jähriger Pößnecker ist mit seinem Auto in die Tür der Deutschen Bank in Pößneck hinein gefahren. Dort hat er den BMW stehen gelassen, um dann nach Hause zu laufen. Foto: Privat / OTZ

Einen kuriosen Parkplatz für sein Auto hat ein 30-Jähriger am 2. Weihnachtsfeiertag in Pößneck gewählt. Mit seinem Auto fuhr er in eine Filiale der Deutschen Bank, ließ das Auto stehen und ging seines Weges. Die Gründe für diese Aktion seien noch unklar, teilte die Polizei mit. Der hinterlassene Sachschaden: etwa 10.000 Euro.

Im Oktober wollte ein Mann im Saale-Orla-Kreis Maulwurfshügel mit Böllern beseitigen. Der 47-Jährige hatte die Böller in die Maulwurfshügel gesteckt und angezündet. Dabei stellte er sich mit dem Fuß auf einen der Hügel. Bei der Explosion verletzte er sich.

Diese Aktion kommentierte die Polizei mit dem Wort „lebensmüde“. Ein 16-Jähriger ist bei einem Schulausflug Anfang November im Erfurter Zoo in das Geparden-Gehege geklettert. Der 16-Jährige habe sich dem Geparden bis auf etwa zehn Meter genähert. Er blieb glücklicherweise unverletzt.

In Rudolstadt hat ein Pärchen den falschen Ort für ein gemeinsames Schäferstündchen ausgewählt und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Im August schlichen die beiden mit Taschenlampen um die Hütte, Nachbarn alarmierten die Polizei. Der 29-jährige vermeintliche Einbrecher stellte sich mit seiner 25-jährigen Freundin der Polizei.

Falschgeld, Drogen, einen Schlagring und mehr fanden Polizisten bei einer Kontrolle am 1. Weihnachtsfeiertag in Erfurt. Mit dem Falschgeld hatte ein Mann große Pläne. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Nach eigenen Angaben wollte er die Geldstrafe mit den gefälschten Geldscheinen begleichen. Dieser Plan ging allerdings nicht auf…

Einbrecher, Ausreißer und diverse Streitigkeiten

Beschlagnahmte Betäubungsmittel, Falschgeld, Schlagring und Handys. Foto: Polizei

Einen waghalsigen Einbruchsversuch in 15 Metern Höhe hat ein Einbrecher im März in der Erfurter Innenstadt unternommen. Der 53-Jährige kletterte an der Feuerleiter eines Wohn- und Geschäftshauses zunächst bis in den dritten Stock und versuchte, zwei Fenster aufzuhebeln. Dann kletterte er weiter und balancierte in 15 Metern Höhe zehn Meter auf einer Dachrinne, um ein weiteres Fenster zu erreichen. Auch das scheiterte. Beamte der Bundespolizei konnten den Mann festnehmen.

Stadtilm statt Stettin: Mit einem kuriosen Fall hatte es die Polizei im Februar in Erfurt zu tun. Mit nur einem Schuh ist ein Reisender bei winterlichen Temperaturen am Bahnhof „gestrandet“. Der Mann war zuvor aufgefallen, weil er kein Ticket für seine Zugfahrt hatte. In Erfurt sei er jedoch nur unfreiwillig gelandet. Sein eigentliches Reiseziel war Stettin. Zumindest beim fehlenden Schuhwerk konnten die Polizisten dem Mann dann helfen.

Im September sind drei Kleinkinder aus einem Kindergarten in Erfurt getürmt, um sich anschließend eine Rundfahrt mit der Straßenbahn zu gönnen. Die anderen Fahrgäste wurden stutzig und informierten schließlich den Straßenbahnfahrer. So wurde der kleine Ausflug beendet und die Ausreißer wieder zurückgebracht.

Wenn es in Thüringen um die (Brat)wurst geht, können Situationen schon einmal eskalieren. So geschehen im Juli in Rudolstadt: Dort hatte eine Frau ihre Balkonpflanzen wohl zu üppig gegossen. Das Restwasser tropfte nach unten und überschwemmte so des Nachbars Rost. Die Polizei musste den Streit schlichten.

Schon seit fünf Jahren irrt in Thüringen Schaf Maggie durch das Jonastal bei Arnstadt und lässt sich nicht einfangen und scheren. Auf 20 Kilogram soll es der Wollberg mittlerweile bringen. Foto: Mario Fuß / dpa

Nackte Tatsachen

Mit ihrer Kleiderordnung hat eine 23-Jährige im Juli die Polizei in Erfurt auf den Plan gerufen. Sie nutzte einen Waschsalon, um ihre Wäsche zu waschen. Die Sachen die sie trug, wanderten gleich mit in die Trommel. Halbnackt spazierte sie umher. Nachdem sie von den Polizisten einen Platzverweis erhielt und sich mit einer Jacke bedeckt hatte, war das Spektakel für die Kunden des Waschsalons vorüber.

Im Juli hat in Rudolstadt ein Nachbarschaftsstreit zu einem Handgemenge geführt. Der Grund: Die lauten Stöhngeräusche der Obermieterin.

Für die Gäste eines Swingerclubs in Neumühle im Landkreis Greiz endete der Abend hingegen mit einem Höhepunkt der unschönen Art. Im November brannte es im Kellerbereich des Clubs, 40 Personen mussten das Gebäude verlassen. Es gab zu dieser Zeit schon Minusgrade. Einige Gäste standen bibbernd in der Kälte. Das Deutsche Rote Kreuz hat sich vor Ort um die Menschen gekümmert.

Swingerclub-Gäste in Neumühle evakuiert

Geschichte fürs Herz

Bei der Kontrolle einer Obdachlosen stellten Polizisten im November fest, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorliegt. Nur durch die Zahlung von 150 Euro hätte sie diesen abwenden können. Passanten bemerkten die Misere der Frau und sammelten spontan Geld. Das Gefängnis blieb ihr erspart. Nächstenliebe in Erfurt und damit die wohl rührendste Meldung des Jahres.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bekannt wie bunte Hunde – die kuriosesten Tier-Geschichten 2019

Kuriose Notrufe: Wenn Ziegenböcke die Polizei auf den Plan rufen