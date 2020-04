Sondershausen. Bei Bauarbeiten am alten Gefängnis in Sondershausen wurden mehrere Kisten Weltkriegsmunition gefunden.

Sondershausen: Munitionsfund am alten Gefängnis

Bei Bauarbeiten am alten Gefängnis in Sondershausen wurden mehrere Kisten Weltkriegsmunition gefunden. Die Polizei hat die Ulrich-von-Hutten-Straße gesperrt. Anwohner sollen in ihren Häusern bleiben, die Mitarbeiter der Sparkasse und des Amtsgerichts sollen die Büros zur Straßenseite nicht benutzen, erklärte die Polizei. Der Bergungsdienst Tauber ist vor Ort.

Inzwischen gibt es eine Entwarnung. Mehr lesen Sie hier.