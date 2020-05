Spargeldiebe in Herbsleben erwischt

In Herbsleben waren Spargeldiebe unterwegs. (Symbolbild)

Herbsleben . In Herbsleben sind der Polizei drei Spargeldiebe ins Netz gegangen. Vorher hatten die Diebe den Feldbesitzer angegriffen.

In Herbsleben konnte die Polizei drei Spargeldiebe dingfest machen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, seien die drei Männer am Dienstagabend beim Spargeldiebstahl auf einem Feld erwischt worden.

Als der Feldbesitzer sie ertappte und ansprach, habe ihn einer der Diebe mit einer Spargelkiste geschlagen. Anschließend seien die Diebe in einem Auto geflüchtet. Die Polizei habe das Trio jedoch schnell ausfindig machen können. Gegen die Männer im Alter von 39, 48 und 65 Jahren werde nun ermittelt.