Hermsdorf Auf einem Rastplatz an der A4 bei Hermsdorf trifft die Polizei auf einen völlig betrunkenen Lkw-Fahrer. Der Mann wurde dort seit dem 23. Dezember im "Bereitschaftsmodus" gehalten.

Speditionsunternehmen parkt Mitarbeiter über Weihnachten auf Parkplatz an A4

Die Thüringer Autobahnpolizei hat gegen ein polnisches Speditionsunternehmen Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz eingeleitet. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sei den Beamten am Montag ein Firmenmitarbeiter auf einem Tankstellengelände an der A4 bei Hermsdorf aufgefallen.

Der Mann, der sonst als Lkw-Fahrer für das Unternehmen unterwegs ist, war zu Fuß und völlig betrunken auf dem Tankstellengelände unterwegs. Ein Atemalkoholtest habe am Nachmittag einen Wert von 3,58 Promille ergeben, so dass der Mann von den Polizisten in ein Jenaer Krankenhaus gebracht wurde.

Bei weiteren Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass das Unternehmen den Fahrer seit dem 23. Dezember im Bereitschaftsmodus gehalten hatte und er seine Ruhezeit entgegen rechtlicher Bestimmungen auf dem Rastplatz verbringen musste.

Dem Unternehmen drohe nun die Entrichtung eines vierstelligen Bußgeldbetrages. Das Unternehmen wurde über das eingeleitete Verfahren informiert und beauftragt, einen Ersatzfahrer zu schicken, der Lkw und den Mitarbeiter nach Hause bringt.

Zudem wurde das Bundesamt für Güterverkehr als für das Verfahren weiter zuständige Behörde eingeschaltet.