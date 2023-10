Sprengsatz in Sonneberg explodiert

Sonneberg. Eine Explosion hat in Sonneberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zuvor war ein Sprengsatz gezündet worden.

Ein Zeuge rief am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in Sonneberg nach einer Explosion An den Hallteichen die Polizei. Vor Ort bestätigten sich die Angaben demnach. Wie die Polizei mitteilte, seien sechs Personen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren angetroffen worden, die zuvor einen selbstgebauten Sprengsatz gezündet hatten.

Zwar wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden, dennoch wurde ein Strafverfahren wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Die Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

