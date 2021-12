Spritztour eines 14-Jährigen mit dem Auto endet in Erfurt mit Unfall und mehreren Anzeigen

Erfurt. In Erfurt hat ein 14-Jähriger eine Spritztour mit dem Wagen seiner Großeltern gemacht. Bevor die Polizei ihn stoppen konnte, hatte er sich mehrere Anzeigen eingehandelt.

Eine morgendliche Ausfahrt eines 14-Jährigen mit dem Auto der Großeltern endete am Montag in Erfurt mit einem Unfall und mehreren Anzeigen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe sich der 14-Jährige in einem unbeobachteten Moment die Autoschlüssel seiner Großeltern geschnappt und fuhr los.

Bereits beim Ausparken habe er mit dem Wagen eine Grundstücksmauer beschädigt. Unbeirrt fuhr der Junge weiter. Unterwegs holte er einen 17-jährigen Freund ab, der das Auto der Großeltern auch mal fahren durfte. Im Stadtteil Roter Berg konnten beide Jungen von der Polizei dann gestellt werden.

Da sie nicht im Besitz eines Führerscheins sind, wurden zwei Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Der 14-Jährige erhielt zudem zwei Anzeigen wegen Unfallflucht und unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs.