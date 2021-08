Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Besucher von Bartholomäusmarkt in Wiehe

Wiehe. In Wiehe sind rund um den Bartholomäusmarkt mehrere Besucher von einer bisher unbekannten Gruppe angegriffen worden. Bei den Ermittlungen hat sich jetzt auch der Staatsschutz eingeschaltet.

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung am zurückliegenden Wochenende rund um den Bartholomäusmarkt in Wiehe. Wie die Polizei am Montag informierte, hätten in der Nacht zu Sonntag, zwischen 1 und 2 Uhr, mehrere bislang unbekannte Personen vier ausländische Besucher angegriffen. Eine anfänglich verbale Provokation endete schließlich in einem Angriff, bei dem ein junger Türke im Gesicht verletzt wurde. Ein 24-jähriger Landsmann sei unverletzt geblieben.

Noch vor Eintreffen der Polizei seien alle Beteiligten geflüchtet. Noch in der Nacht hätten umfangreiche Ermittlungen begonnen, die sich am Sonntag unter der Leitung des Staatsschutzes fortsetzten. So konnten zwei Geschädigte identifiziert werden.

Bisherigen Zeugenaussagen zufolge, soll es sich bei den Tätern um Gäste des Marktes gehandelt haben, die vom Sicherheitsdienst nach verbalen Pöbeleien bereits des Geländes verwiesen worden waren. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zur Auseinandersetzung machen können.

Was hat sich zwischen 1 und 2 Uhr rund um die Veranstaltung und der August-Bebel-Allee abgespielt? Wer kann Angaben zur Identität der Beteiligten, insbesondere der mutmaßlichen Tätergruppe, machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.