Meiningen. Einen etwas anderen Wildunfall erlebte am Mittwoch ein Autofahrer bei Meiningen. Ein Storch prallte gegen seine Windschutzscheibe.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Storch prallt im Tiefflug mit Auto zusammen

zu einem etwas anderen Wildunfall kam es am Mittwochvormittag in der der Nähe von Walldorf, einem Ortsteil von Meiningen. Ein Autofahrer war auf der B19 unterwegs, als ihm plötzlich ein Storch in die Quere kam.

Laut Polizei war der Vogel wohl zu tief geflogen und stieß in Folge dessen mit dem Fahrzeug zusammen. Dabei beschädigte er nicht nur die Frontscheibe des Autos sondern verletzte sich auch am Flügel.

Allerdings kam der Storch mit seinem Flügelbruch verhältnismäßig glimpflich davon. Mitarbeiter des zuständigen Veterinäramtes nahmen sich dem Tier an.

Weitere Polizeimeldungen:

In Auma soll ein 13-Jähriger eine 42-jährige Frau vergewaltigt haben

Ein Mann war in Weimar mit zwei geladenen Waffen unterwegs