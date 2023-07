Der Mann musste in Gewahrsam genommen werden (Symbolbild).

Streit eskaliert: 37-Jähriger in Gera in Gewahrsam genommen

Gera. In Gera hatte ein 37-Jähriger mit 3 Promille im Zuge einer Streitigkeit zwei Personen mit Schlägen verletzt. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

Ein 37-jähriger Mann schlug am Dienstagabend in der Werner-Petzold-Straße mit drei Promille auf zwei Personen im Zuge einer Streitigkeit ein. Als der 37-Jährige dem ausgesprochenen Platzverweis der Polizeibeamten nicht nachkam, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Hier soll er versucht haben, die anwesenden Polizeibeamten zu verletzten, was ihm jedoch nicht gelang. Wie die Polizei informierte, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

