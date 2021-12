Streit eskaliert - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Schmalkalden Polizeinachrichten aus Schmalkalden.

Streit zwischen Männern eskaliert

Drei Männer haben sich am Montagnachmittag vor einem Lebensmittelmarkt im Kanonenweg in Schmalkalden gestritten, einer davon hat einen Polizeibeamten angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, steigerte sich der Streit der drei Männer in eine Schubserei. Als die Polizeibeamten eintrafen, versuchte ein 28-jähriger Mann einen Beamten mit der Faust zu schlagen.

Er wehrte er sich gegen das Festhalten und sein vorheriger Kontrahent versuchte nun den Mann zu befreien. Nur mit dem Einsatz des Pfeffersprays brachten die Polizisten die Situation unter Kontrolle und nahmen den 28-Jährigen zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Verletzt wurde niemand.

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Ein alkoholisierter Autofahrer stieß am Montagnachmittag gegen einen geparkten PKW. Laut Polizei wollte der 55-jähriger Mann rückwärts aus der Weidebrunner Gasse in Schmalkalden fahren und übersah dabei den am Fahrbahnrand geparkten PKW einer 69-jährigen Frau.

Er stieß mit seinem Auto dagegen und verursachte Sachschaden. Während der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 0,77 Promille zeigte. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren.

