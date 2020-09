Streit eskaliert – Täter und Opfer verschwinden: Die Polizei sucht nach Zeugen

Ein Streit in Gera eskaliert - doch vom Täter und den Geschädigten fehlt jede Spur (Symbolbild).

Am Donnerstag alarmierten Zeugen die Polizei wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei bis drei jungen Männern. Gegen 21.20 Uhr sei der Streit in der Maler-Fischer-Straße eskaliert. Als die Polizei jedoch in der Straße ankam, waren die Männer nicht mehr ausfindig zu machen.

Trotz umfangreicher Ermittlungen und Fahndungen sowie des Einsatzes eines Spürhundes konnten weder die Täter, noch die Geschädigten ausfindig gemacht werden.

Die Geraer Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0365-8290 entgegen.

