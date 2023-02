Streit in Gera eskaliert: Unbekannte beleidigen, schubsen und treten Mädchen

Gera. Zwei Mädchen sind in einem Geraer Einkaufszentrum von drei noch unbekannten Tätern geschubst und getreten worden. Nun ermittelt die Polizei.

Zwischen drei bislang unbekannten Tätern und zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren ist es am Donnerstag gegen 19 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Geraer Heinrichsstraße zu einem Streit gekommen. Die unbekannten Täter beleidigten laut Landespolizeiinspektion Gera die Mädchen, bevor sie die beiden traten und schubsten. Die Jugendlichen blieben unverletzt.

Nun ermittelt die Polizei in Gera, nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0365/8290 entgegen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

