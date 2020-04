Greiz. Bei einem Streit unter Elfjährigen ist ein Junge so schwer verletzt worden, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Streit in Greiz eskaliert: Schwer verletzter Elfjähriger mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit in Greiz eskaliert: Schwer verletzter Elfjähriger mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Mehrere Polizeistreifen sind am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in der Carolinenstraße (Bereich Vogtlandhalle) in Greiz zum Einsatz gekommen.

Ein zunächst verbaler Streit unter zwei elfjährigen Jungen sei derart eskaliert, dass es zu einem körperlichen Angriff gekommen sei. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist ein Elfjähriger durch den Angriff seines Gegenübers so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam und den Jungen in eine Klinik brachte.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen.

Weitere Blaulichtmeldungen