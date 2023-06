Streit um Fahrweise eskaliert: Busfahrer und Fahrgast gehen in Altenburg aufeinander los und verletzen sich

Altenburg. Ein Streit um die Fahrweise eines Busfahrers ist in Altenburg völlig eskaliert. Die Auseinandersetzung führte zu einem Polizeieinsatz.

Die Polizei musste am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Wettiner Straße (Busbahnhof) in Altenburg zu einem nicht alltäglichen Einsatz ausrücken. Den Angaben zufolge hatte ein Fahrgast (42) im Bus von Gößnitz nach Altenburg den 30-jährigen Busfahrer auf seine zügige und gefährliche Fahrweise angesprochen. Daraufhin kam es zum Streit, der letztlich eskalierte.

Laut Polizei kam es zur wechselseitigen Körperverletzung. Beide Männer seien dabei leicht verletzt worden, die anderen Passagiere blieben unverletzt. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 /4710) ermittelt zum Tatgeschehen. In diesem Zusammenhang werden unter anderem Zeugen gesucht, die die Fahrweise des Busses beobachtet haben.

