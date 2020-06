Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit um Sorgerecht - Familie liefert sich Handgemenge im Gericht

Rudolstadt. Ein Sorgerechtsstreit ist am Amtsgericht Rudolstadt eskaliert, so dass mehrere Polizeistreifen und der Rettungsdienst anrücken mussten.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, waren Vater und Mutter eines dreijährigen Kindes am Vortag zusammen mit zahlreichen Angehörigen zum Gericht gekommen. Vor der anberaumten Sorgerechtsverhandlung kam es dann zum Streit im Gerichtsgebäude, „welcher in einer tumultartigen Auseinandersetzung gipfelte“, so die Polizei. Der Sicherheitsdienst musste einschreiten.

Vier Beteiligte wurden verletzt, u.a. die schwangere 20-jährige Mutter, der 27-jährige Vater, ein 29 Jahre alter Onkel und auch das kleine dreijährige Mädchen. Bis auf den nur oberflächlich verletzten Onkel kamen alle Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet.

