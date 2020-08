Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streithähne lösen Alarm in Nordhäuser Bank aus

Zur Stunde läuft in der Bahnhofstraße in Nordhausen ein Polizeieinsatz um die Commerzbank. Wie Polizeisprecherin Vanessa Lundershausen auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, sei der durch den heftigen Streit zweier Männer ausgelöst worden sein. Dabei soll auch eine Bierflasche gegen eine Wand des Kreditinstitutes geflogen sein. „Eine Mitarbeiterin der Bank betätigte daraufhin den Alarm“, so Lundershausen über den Notruf, der gegen 11 Uhr einging. Als die zwei Polizeistreifen am Ort des Geschehens eintrafen, waren die bislang unbekannten Männer bereits verschwunden. Die Suche nach ihnen läuft. Laut Polizei wurde im Kreditinstitut nichts weiter beschädigt.