Stürze, Promillefahrten und ein Handgemenge: Himmelfahrt in Saalfeld-Rudolstadt

Blühendes Rapsfeld zu Himmelfahrt am Radweg zwischen dem Luisenturm bei Kleinkochberg und Neckeroda. Unweit davon entwendeten Jugendliche am Nachmittag Leitpfosten an der B 85.

Saalfeld/Rudolstadt. Jedes Jahr zum Vatertag bereiten sich Polizisten und auch Notärzte auf das Schlimmste vor. Zum Himmelfahrtstag zieht die Polizeiinspektion Saalfeld-Rudolstadt jetzt Bilanz.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verlief der Himmelfahrtstag, wie auch in den zwei weiteren Landkreisen der LPI Saalfeld, weitestgehend ruhig. Zu dieser Einschätzung kommt die Pressestelle der Saalfelder Polizei nach Durchsicht der Einsatzberichte.

Auf der Bundesstraße 85 bei Teichröda wurde am Nachmittag eine Gruppe von elf Jugendlichen festgestellt, die mit einem Bollerwagen mehrere Leitpfosten transportierten. Die zuvor entwendeten Leitpfosten sowie ein weiteres Verkehrsschild wurden an den ursprünglichen Standort zurückgebracht; eine entsprechende Strafanzeige wurde erstattet.

Mann stürzt beim Versuch, aufs Fahrrad zu steigen

Ein 37-Jähriger wurde kurz vor 17 Uhr in der Kulmbacher Straße in Saalfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von mehr als 1,1 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Unweit entfernt von der Saalfelder Polizeidienststelle stürzte - mutmaßlich beim Versuch, auf sein mitgeführtes Fahrrad aufzusteigen - gegen 21 Uhr ein 64-Jähriger. Offensichtlich aufgrund einer Alkoholisierung von mehr als zwei Promille verlor der Mann das Gleichgewicht und zog sich durch den Sturz Verletzungen am Kopf zu. Ein Rettungswagen brachte den 64-Jährigen ins Krankenhaus.

35-Jähriger mit einem Schraubendreher verletzt

Und schließlich griff in der Nacht zum Freitag ein 41-Jähriger eine Personengruppe in Gorndorf an. In der Albert-Schweitzer-Straße kam es zwischen dem nunmehr Beschuldigten sowie weiteren Personen zu einem Streit mit anschließendem Handgemenge.

In der Folge zückte der Mann einen Schraubendreher und verletzte einen 35-Jährigen damit an der Hand. Beide Parteien waren nicht unerheblich alkoholisiert. In Anbetracht der Umstände sowie aufgrund der Aggressivität des 41-Jährigen wurde dieser nach Einschätzung durch einen Arzt unter Polizeibegleitung ins Saalfelder Krankenhaus gebracht.

