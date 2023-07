Suche nach Vermisstem aus Unterwellenborn

Unterwellenborn. Seit knapp zwei Wochen wird ein 67-Jähriger aus Unterwellenborn vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Seit dem 22. Juni wird der 67-jährige Hans Felix Amann aus Unterwellenborn vermisst. Nach den Angaben der Polizei, ist der Gesuchte 170cm groß und die Farbe seiner Augen ist graublau. Zur möglichen Bekleidung des Gesuchten ist nichts bekannt.

Hier hat die Polizei ein Foto des Vermissten veröffentlicht.

Hans Felix Amann lebte die letzten Jahre in einem Wohnheim der Awo in der Saalfelder Straße in Unterwellenborn OT Könitz. Die Öffentlichkeit wird um Hinweise gebeten, die jede Polizeidienststelle, bevorzugt der Inspektionsdienst Saalfeld (03671-560) oder der Kriminaldauerdienst (03672-4171464), entgegen nimmt.

