Supermarktmitarbeiterin in Gotha durch Unbekannte verletzt – Zeugen gesucht

Gotha. Bei einer Auseinandersetzung mit einer Ladendiebin ist in Gotha eine 39-jährige Supermarktmitarbeiterin verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montagabend ist eine 39 Jahre alte Mitarbeiterin eines Supermarktes am Coburger Platz durch eine Unbekannte verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, packte die Frau gegen 20.30 Uhr mehrere Zigarettenschachteln in ihre Tasche und passierte den Kassenbereich des Marktes, ohne diese zu bezahlen.

Die 39-Jährige versuchte die Frau daraufhin aufzuhalten, wurde dabei aber von der Unbekannten attackiert und erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden.

