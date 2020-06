Zeulenroda-Triebes. Heizöl ist in Zeulenroda-Triebes aus dem Tank unkontrolliert in die Triebes gelaufen. 500 bis 600 Liter könnten in den Fluss gelangt sein.

Tank auf Bauernhof kippt um – Heizöl läuft in Fluss

In Ostthüringen ist Heizöl aus einem Tank über Umwege in den Fluss Triebes gelaufen. Etwa 500 bis 600 Liter könnten am Samstag in den Fluss gelangt sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr habe die Verschmutzung des Gewässers durch Ölsperren eindämmen können.

Die Ermittlungen ergaben, dass in einem Ortsteil von Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) ein Öltank auf dem Grundstück eines Bauernhofes umgefallen war. Offenbar wurde der Tank nicht fachgemäß aufgestellt.

Laut Polizei lief das Heizöl aus dem Tank unkontrolliert in einen Abwasserschacht, gelangte in eine Klärgrube und von dort aus in die Triebes.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung. Eine Spezialfirma wurde angefordert, um die betroffene Klärgrube abzupumpen und vom Öl zu befreien, wie es hieß.

