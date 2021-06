Tausende feiern lautstark und teils aggressiv in Jena: Stadt und Polizei wollen "konzertiert" reagieren

Jena. Freitag flogen bei Kontrollen Flaschen, wurden Polizeiautos beschädigt und ein Polizist verletzt. Es gab mehrere Anzeigen. So wollen Stadt und Polizei daher schon Samstag darauf reagieren.

im Jenaer Paradies kam es laut Mitteilung der Stadt am Freitagabend zu einer großen Ansammlung von Jugendlichen. Schätzungen gehen von 2.000 Personen auf der Rasenmühleinsel aus. Viele hätten Bassboxen mit sich geführt, mit denen man sich gegenseitig zu übertönen versuchte.

Es gab vermehrt Anzeigen aus der Bevölkerung über die Ruhestörungen bei der Polizei, heißt es weiter. Teilweise kamen die Meldungen vom Hausberg und sogar von weiter entfernten Stadtgebieten.

Flaschen flogen, Polizeiautos beschädigt, Polizist verletzt

Zusätzlich hätten Mitarbeiter des Ordnungsamtes "harten" Alkohol bei Jugendlichen festgestellt, auch habe es nach Drogen gerochen. Bei Kontrollen kam es zu Rangeleien, es flogen Flaschen, ein Beamter wurde demnach getroffen und am Bein verletzt. Zusätzlich kam es zu Sachbeschädigungen an zwei Polizeifahrzeugen.

Großangelegte Kontrolle am Sonnabend

Ähnliche Situationen entwickelten sich bereits an gleicher Stelle am gleichen Ort an den beiden vorangegangenen Wochenende, teilte die Stadt weiter mit und betont: "Der Paradiespark ist kein rechtsfreier Raum". Störungen der Nachtruhe oder gar Angriffe gegen Personen werde die Stadt nicht tolerieren.

Aus diesem Grund kündigte Stadt und Polizei am am Samstagabend eine "konzertierte Kontrolle" an: Dabei würden alle notwendigen Mittel eingesetzt, um die Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. An den Eingängen des Pardiesparks und besonders um die Rasenmühleninsel werden Stadt und Polizei Personen auf Bassboxen, Lautsprecher, harte Alkoholika kontrollieren. Platzverweisungen würden wenn erforderlich ausgesprochen, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten konsequent verfolgt. Die Kontrollen werden ausgeweitet und verstetigt.





