Technik im Wert von 150.000 Euro aus Solarpark in Lederhose gestohlen

Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in einen Solarpark in Lederhose. (Symbolbild)

Lederhose. In Lederhose haben bisher Unbekannte aus einem Solarpark Technik im Wert von über 150.000 Euro gestohlen.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bisher Unbekannte in einen Solarpark in Lederhose im Landkreis Greiz eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurden 42 hochwertige Wechseltrichter gestohlen. Der Beuteschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen des Betreibers auf über 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Gera nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, welche verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Umkreis des Tatortes wahrnahmen, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera unter Tel.: 0365/ 82341465 zu melden.