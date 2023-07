So lecker stellte sich der 15-Jährige in Greußen sein Essen sicher auch vor - und schloss sich dann aus. (Symbolbild)

Teenager vergisst in Greußen Pizza im Ofen und löst Feuerwehreinsatz aus

Greußen. Ein vergesslicher Teeanger sorgte in Greußen für einen Feuerwehreinsatz.

Schnell die Pizza in den Ofen werfen und nochmal kurz das Haus verlassen – so war der Plan eines 15-Jährigen in Greußen. Zu seinem Unglück jedoch schloss sich der Teenager aus dem Elternhaus aus. Wie die Polizei mitteilte, sorgte nun die Pizza im Ofen für erhebliche Rauchentwicklung.

Als die Mutter zurückkehrte, war die Pizza bereits verbrannt. Der Rauchmelder löste aus und sorgte für einen Feuerwehreinsatz. Glücklicherweise wurde in der Wohnung nichts beschädigt und auch niemand verletzt.

