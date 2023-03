Teenagerin aus Nordhausen vermisst - Hunde-Einsatz erfolglos

Nordhausen. Die Polizei sucht eine 16-Jährige aus Nordhausen und hat ein Foto der Teenagerin veröffentlicht.

Seit Dienstagnachmittag, 17 Uhr, wird die 16 Jahre alte Sarah Leicht aus Nordhausen vermisst. Die junge Frau verließ laut Polizeimeldung eine Jugendeinrichtung in unbekannte Richtung und wurde zuletzt gegen 18 Uhr in der Bochumer Straße gesehen.

Die Polizei beschreibt die 16-Jährige wie folgt:

Etwa 1,54 Meter groß

schlanke Gestalt

schwarze Haare

schwarze Hose

schwarze Schuhe

schwarz-rotkariertes Oberteil mit Kapuze

Aufgrund einer Verletzung waren ihre Arme verbunden. Bei der Suche kam auch ein Hund zum Einsatz, dennoch wurde sie bisher nicht gefunden. Durch ihren Gesundheitszustand bedarf sie dringend Hilfe. Möglicherweise hält sie sich zwischenzeitlich in Erfurt auf. Ihre Spur hat sich am Nordhäuser Bahnhof verloren. Wer hat Sarah gesehen oder kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hier hat die Polizei ein Foto der 16-Jährigen veröffentlicht.

