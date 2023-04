Tempo 192 statt 60: Thüringer Polizei erwischt viele Raser bei Kontrollen an Osterfeiertagen

Nordhausen/Hermsdorf Bei Kontrollen hat die Polizei zahlreiche Raser aus dem Verkehr gezogen. Der schnellste Autofahrer war mit 192 Kilometern pro Stunde auf der A38 unterwegs - erlaubt waren maximal 60.

Am Karfreitag und Ostermontag hat die Polizei Kontrollen auf den Thüringer Autobahnen 4, 38 und 71 durchgeführt. Dabei gingen viele Raser ins Netz.

Zwei Fahrer traurige Spitzenreiter

Demnach wurde am Karfreitag der schnellste Autofahrer mit 192 Kilometern pro Stunde auf der A38, Höhe Kesselberg, erwischt - erlaubt waren maximal 60. Am Ostermontag fuhr der schnellste Fahrer mit 169 bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde über die A4 bei Drei Gleichen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Beide Fahrer erwartet ein Bußgeld von mindestens 700 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot.

Verstöße gegen Feiertagsfahrverbot

Weiterhin sind auf der A 38 mehrere Sattelzüge kontrolliert worden. In vier Fällen wurde festgestellt, dass die Fahrer keine Ausnahmegenehmigung für das bestehende Feiertagsfahrverbot vorweisen konnten. Daraufhin wurde ihnen die Weiterfahrt bis 22 Uhr untersagt. Auf die Fahrer kommt nun ein Bußgeld von 120 Euro zu. Die Firmen erwartet ein Bußgeld von von 570 Euro.

Straftaten festgestellt

Für einen Motorradfahrer endete der Ausflug am Freitag auf der A38, weil er keine gültige Versicherung vorweisen konnte. Auf dem Autohof Thörey, auf der A 4, wurde am Freitagabend außerdem ein Mazda aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 46 km/h bei erlaubten 100 km/h kontrolliert. Gegen den 30-Jährigen lag ein offener Haftbefehl vor, heißt es von der Polizei. Er musste vor Ort eine Gesamtstrafe in Höhe von 845 Euro bezahlen, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte. Auch ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz wurde bei den Kontrollen registriert.

Die Bilanz der Kontrollen

Bei dem mehrstündigen Einsatz wurden am "Carfreitag" insgesamt 872 Geschwindigkeitsverstöße mit 96 Fahrverboten registriert. Am Ostermontag waren es bei Kontrollen innerhalb von sechs Stunden am Hermsdorfer Kreuz den Angaben zufolge 851 Verstöße gegen die zulässige Geschwindigkeit.

