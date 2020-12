Thüringer Polizei bereitet sich auf kniffligen Silvestereinsatz 2020 vor

Die Thüringer Polizei wird in der Silvesternacht das Einhalten der bestehenden Corona-Verordnungen durchsetzen. Das betreffe "Böllerverbote" ebenso wie die zahlenmäßigen Vorgaben hinsichtlich der Zusammenkünfte von Menschen, sagte am Dienstag ein Sprecher der Landespolizeidirektion Erfurt dieser Zeitung. Neben der Nacht nach Himmelfahrt sei Silvester im Jahresverlauf immer der Zeitraum mit dem höchsten Notrufaufkommen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Mit 919 Notrufen war das vergangene Silvester neben dem Jahreswechsel 2018/19 mit 921 Notrufen einer der intensivsten Zeiträume seit 2014, dem Bestehen der Landeseinsatzzentrale der Polizei.

Besondere Herausforderungen durch unterschiedliche Corona-Regeln

Allerdings stelle die kommende Silvesternacht wegen der Einschränkung des öffentlichen Lebens die Beamtinnen und Beamten vor besondere Herausforderungen.

Insbesondere müssen die erheblichen regionalen Unterschiede in den Verordnungen beachtet werden. So gilt im Eichsfeld und im Unstrut-Hainich-Kreis inzwischen auch tagsüber eine Ausganssperre, andererseits sind die harten Lockdownregeln zwischen 22 Uhr und 3 Uhr in der Silvesternacht aufgehoben. Generell besteht ein An- und Versammlungsverbot. Daher bereite sich die Landespolizeidirektion intensiv auf die zu erwartenden Einsatzlagen vor.

Mehr Polizeistreifen in der Silvesternacht

Zu Personalstärken wollte der Sprecher keine Angaben machen. Allerdings hieß es bereits vor den Weihnachtsfeiertagen, dass das die Thüringer Polizei mit der maximal möglichen Einsatzstärke präsent sein werde.

Bereits seit Verhängen des zweiten Lockdowns im November haben die Beamtinnen und Beamten ihre Präsenz in der Öffentlichkeit deutlich erhöht. Die intensiven Streifen werden auch in der Silvesternacht fortgeführt. Dabei stehe die Polizei im engen Austausch mit den örtlich zuständigen Ordnungsbehörden, heißt es.

