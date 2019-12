Roßleben. Im Kyffhäuserkreis ist am Mittwochmorgen ein Radfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Tödlicher Unfall im Kyffhäuserkreis

Auf der Straße zwischen Roßleben und Wiehe im Kyffhäuserkreis ereignete sich am Mittwochmorgen ein tödlicher Unfall. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Zeitung bestätigte, habe es einen Zusammenstoß zwischen einem 59-jährigen Radfahrer und einem Auto gegeben. Der 59-Jährige sei noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Wie es zu dem Unfall kam, werde derzeit noch ermittelt. Die Straße war bis ca. 11 Uhr voll gesperrt.

Zwischen Wiehe und Roßleben im Kyffhäuserkreis ist am Morgen ein Radfahrer(59) von einem Auto erfasst und auf ein Feld geschleudert worden. Der Radfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Autofahrer(63) erlitt einen Schock. Ein Unfall-Gutachter wurde hinzugezogen. pic.twitter.com/MU7gDGS8aZ — BlaulichtnewsTH (@BlaulichtnewsTH) December 18, 2019