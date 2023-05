Tödlicher Unfall in Südthüringen: 54-Jähriger wird von Ast getroffen

Mengersgereuth-Hämmern. In Südthüringen wird ein 54-Jähriger bei Baumarbeiten von einem Ast getroffen. Der Rettungsdienst konnte ihm nicht mehr helfen.

Bei Abholzarbeiten starb ein 54-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück bei Mengersgereuth-Hämmern. Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der Mann "Am Isaak", als von einem weiteren Baum ein großer Ast herunterfiel und ihn traf.

Der Rettungsdienst konnte dem Mann nicht mehr helfen und er starb an seinen schweren Verletzungen.

Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr von Mengersgereuth-Hämmern und die Bergwacht Scheibe-Alsbach im Einsatz. Die Bundestraße 89 war wegen des Unfalls zeitweise gesperrt.

