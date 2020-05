Ein 52-Jähriger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Wernrode . Bei einem Unfall auf dem Sprengplatz in Wernrode ist am Dienstag ein 58-Jähriger ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt.

Tödlicher Unfall in Wernrode

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tödlicher Unfall in Wernrode

Auf dem Sprengplatz in Wernrode im Landkreis Nordhausen ist es am frühen Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 58-jähriger Mitarbeiter tödlich verletzt wurde. Wie die Polizei informierte, sei dazu ein 52-Jähriger schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Unglücksursache sei noch unklar. Die Kriminalpolizei und ein Mitarbeiter des zuständigen Landesamtes für Verbraucherschutz seien am Unglücksort.