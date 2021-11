Tödlicher Verkehrsunfall: Motorradfahrer stirbt nahe Meiningen

Noch an der Unfallstelle ist der 31-Jährige verstorben.

Meiningen. Nach einem Unfall in der Nähe von Meiningen ist ein Motorradfahrer gestorben. Der 31-Jährige ist auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen die Schutzplanke geprallt.

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist in der Nacht zu Sonntag auf der B19 aus Meiningen kommend in Richtung A71 unterwegs gewesen. In einer langgezogenen Rechtskurve ist er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen die Schutzplanke gerast. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt. Zudem war ein Unfallgutachter vor Ort im Einsatz.

