Transporter rollt weg und verursacht Unfall - Toiletten-Häuschen gestohlen

Arnstadt: Unfall durch rollenden Transporter

Weil sein Transporter nicht ansprang, versuchte ein 59-Jähriger das Fahrzeug am Montagmittag in der Arnstädter Rosenstraße anzuschieben. Eine Frau eilte ihm zur Hilfe.

Jedoch konnte der 59-jährige das in Schwung gebrachte Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es mit einem am Rand geparkten VW zusammenstieß, heißt es in einer Polizeimeldung. Die Polizei summiert den entstandenen Sachschaden auf 4000 Euro.

Die Frau entfernte sich vom Unfallort und wird nun gesucht, um den Unfallhergang genau klären zu können. Sie wird von dem Fahrer als etwa 30 Jahre alt und mit zierlicher Statur beschrieben. Sie hatte schwarze Haare und ein ostasiatisches Erscheinungsbild. Wer Hinweise hat, melde sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 03677/601124.

Dienstedt: Toilettenhäuschen gestohlen

Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 11 Uhr, wurde ein Toi-Toi-Häuschen samt Inhalt von der Baustelle am Parkplatz Karsthöhle in Dienstedt gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zur Tat oder zum Verbleib des Toi Tois sagen können. Telefonnummer: 03677/601124.

Der Wert des Häuschens werde auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Arnstadt: Unfallflüchtiger gesucht

Ein bisher Unbekannter beschädigte Montagnachmittag zwischen 14.45 und 15 Uhr einen Opel Zafira auf dem Baumarkt-Parkplatz in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt. 2000 Euro Schaden seien laut Polizeimeldung am Fahrzeug entstanden.

Zeugenhinweise an die Telefonnummer: 03677/601124.

Arnstadt: Fahrraddiebe in der Kasseler Straße

Ein Focus-Mountainbike, Typ "Wistler Disc AI", wurde am vergangenen Wochenende aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße gestohlen Die Polizei gibt einen Sachwert von 500 Euro an. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Rades an die Telefonnummer: 03677/601124.

