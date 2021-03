Treffurt: Rüpel im Golf

Ein Blick in die Treffurter Ziddelstraße zeigt: Da ist wirklich kein Platz für Rüpel am Steuer.

Treffurt. Aufmerksame Anwohner verhindern in Treffurt, dass ein Rüpel wegfährt.

Ein Rüpel hat am Donnerstagmorgen mit einem Golf in Treffurt Schaden angerichtet und ist dabei ertappt worden. Wie die Polizei weiter informierte, haben Anwohner gegen 8.30 Uhr einen Mann (36) am Steuer eines Golfs dabei beobachtet, wie er in der Ziddelstraße mehrere geparkte Autos beschädigte und offenbar davonfahren wollte. Die gerufenen Polizisten kontrollierten den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass er einen Atemalkoholwert von 0,29 Promille hatte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Opiate. Der Mann hatte keinen gültigen Führerschein und sich die Autoschlüssel wohl einfach genommen. Er musste zur Blutentnahme in das Krankenhaus und bekam Strafanzeigen.