Trickdiebe haben es in Rudolstadt auf Betreutes Wohnen abgesehen

Rudolstadt. Trickdiebe haben mit einer neuen Masche eine Einrichtung für Betreutes Wohnen heimgesucht. Eine Frau erschlich sich das Vertrauen der Senioren, damit ein männlicher Mittäter Bargeld stehlen konnte.

Donnerstagabend sind Unbekannte in mehrere Wohnungen von Senioren, die im Betreuten Wohnen in der Weststraße in Rudolstadt leben, eingebrochen. Zwei Bewohnerinnen meldeten laut Landespolizeiinspektion Saalfeld unabhängig voneinander, dass zunächst eine unbekannte Frau an der Wohnungstür klingelte und die Bewohner jeweils in Gespräche verwickelte (u.a. gab sie an, Spendensammlerin bzw. Physiotherapeutin zu sein).

In einem unbeobachteten Moment drang dann in beiden Fällen noch ein Mann in die Wohnungen der Seniorinnen ein und durchwühlte in den jeweiligen Schlafzimmern mehrere Schubladen, während die Bewohnerinnen durch die unbekannte Frau in ein Gespräch eingebunden waren. In einem Fall erbeutete das unbekannte Duo mehrere hundert Euro Bargeld.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen gelang es nicht, die Gesuchten aufzuspüren. Es werden nun dringend Zeugen gesucht, die zum Tatzeitpunkt Donnerstag, zwischen 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, folgende Personen bemerkt haben:

Mann

ungefähr 1,80 Meter groß

dunkle Haare

keine weiteren Angaben zur Personenbeschreibung möglich, da die Männer jeweils erst bei der Flucht aus der Wohnung bemerkt wurden

Frau

knapp 1,60 Meter groß

20 bis 30 Jahre alt

schlank

schwarze Haare und vietnamesisches Erscheinungsbild sowie "auffällig rundes, volles Gesicht"

Hinweise jeder Art in diesem Zusammenhang nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.