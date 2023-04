Trotz 10.000 Euro Finderlohn: keine Spur von Radlader aus Schönborn

Schönborn. Der vor zwei Monaten vom Gelände des Schafhofes in Schönborn gestohlene Frontlader mit Futterdosierer wurde noch nicht wieder aufgefunden.

Die Kriminalpolizei konnte weder den vor gut zwei Monaten im Triptiser Ortsteil Schönborn gestohlenen Radlader, noch den zugehörigen Silocontainer auffinden. „ Auch haben sich aus unserem Zeugenaufruf keine neuen Ermittlungsansätze ergeben“, teilte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld auf Anfrage mit.

Der Baumann GmbH - Schafhof Schönborn ist im Zeitwert von rund 30.000 Euro mit einem daangebaute Futterdosierer gestohlen worden. Dieser wurde speziell für die Stallanlagen des Landwirtschaftsunternehmen angefertigt und dafür genutzt, um die Bänder und Raufen im Stall mit Futter zu befüllen. „Diese aufeinander abgestimmte Technik der Firma Weidemann erleichterte die Fütterung unserer insgesamt 2500 Schafe. Da unsere 600 Mutterschafe derzeit lammen, nutzen wir aus hygienischen Gründen in ihrem Stall andere Technik als in den anderen der insgesamt sechs Stallgebäude. Nun müssen unsere Mitarbeiter ältere Radlader mit Anbauschaufeln nutzen und das Futter mit dem Eimer manuell verteilen, weil wir mit der Technik nicht weit genug an die Raufen oder ans Band kommen kommen“, sagte Betriebsleiterin Gabriele Gründel im Januar.

Der 13 Mitarbeiter zählende Schafhof hatte damals eine Prämie von 10.000 Euro für Hinweise auf die Täter und den Verbleib des Diebesgutes ausgelobt. Gabriele Gründel findet es schade, dass es trotz des Finderlohns keine Hinweise gab.

Jedoch stehe noch die Auswertung von Fundstücken aus, die von der Kripo in Nähe des Tatortes gesichert wurden und DNA-Spuren enthalten könnten, so die Polizeisprecherin.

