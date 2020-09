Über 20.000 Euro Schaden bei Chaosfahrt in Hirschberg

In Hirschberg im Saale-Orla-Kreis hat ein Autofahrer völlig betrunken zwei Unfälle gebaut und hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei am Samstag informierte, sei der 65-jährige Autofahrer am Donnerstagabend in der Bahnhofsstraße von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr einen Gehweg und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Verkehrszeichen.

Trotz der zerstörten Verkehrseinrichtungen und hohem Schaden am eigenen Auto habe der Fahrer seine Fahrt fortgesetzt. Nach etwa zehn Minuten sei der 65-Jährige wieder an der Unfallstelle vorbeigefahren, diesmal in die andere Richtung. In der Thomas-Müntzer-Straße sei er dann auf ein vor einer Engstelle wartendes Auto aufgefahren.

Anschließend fuhr der Mann noch ca. 200 Meter in seine eigene Grundstückseinfahrt und stellte dort sein Auto ab. Beim Eintreffen der Polizei war der Grund für die Chaosfahrt schnell klar. So habe der Mann bei einem Alkoholvortest einen Wert von 2,58 Promille erreicht.

Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Schleiz veranlasst und der Führerschein vor Ort sichergestellt. Personen wurden keine verletzt. Insgesamt sei ein Sachschaden von ca. 21.000 Euro entstanden.

Die Polizeiinspektion Saale- Orla bittet Zeugen der Unfälle sich tel. unter der 03663-4310 zu melden.