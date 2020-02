In der Erfurter Tiergartensiedlung kam es am Freitagabend zu einem Wohnungsbrand.

Erfurt. Eine umgefallene Kerze war aller Voraussicht nach der Grund für einen Wohnungsbrand am Freitagabend in Erfurt.

Umgefallene Kerze könnte Auslöser für Wohnungsbrand gewesen sein

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer im Wohnzimmer von einer 66 Jahre alten Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Tiergartensiedlung in Erfurt aus. Der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung aufhaltende 28-jährige Sohn, versuchte noch vergeblich die Flammen zu löschen. Denn das Feuer hatte sich bereits rasend schnell ausgebreitet.

Beide Personen konnten sich dennoch rechtzeitig aus der Wohnung hinaus ins Freie retten. Die alarmierte Feuerwehr begann sogleich damit, sieben weitere Hausbewohner mit Leitern aus dem inneren des Hauses zu befreien.

Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausenden Euro. Die Wohnungsinhaberin und deren Sohn erlitten Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgasen. Dadurch bleibt das Mehrfamilienhaus bis auf weiteres teilweise unbewohnbar. Zwei Mietparteien mussten die Nacht zunächst in Hotels verbringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.