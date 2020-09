Unbekannte attackieren 65-Jährigen nach Taxifahrt: Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise, zu einem Angriff und Raub am Donnerstagnachmittag in Erfurt (Symbolbild).

Am Donnerstagnachmittag zwischen 16.45 und 17.40 Uhr attackierten zwei unbekannte Männer in der Liebknechtstraße einen 65-Jährigen. Die drei Personen waren laut Polizeiangaben zuvor gemeinsam mit einem Taxi in der Straße angekommen.

Bei dem Angriff auf den Mann stahlen die Täter sein Bargeld. Zeugen beobachteten die Tat.

Die Polizei konnte Taxifahrer bzw. das Taxi bislang noch nicht ausfindig machen. Sie sucht nach Zeugen, die Hinweise liefern können. Angaben können unter der Telefonnummer 0361/7443-1160 gemacht werden.

