Unbekannte beschädigen und bestehlen in Meiningen mehrere Autos

Meiningen. In Meiningen häufen sich derzeit Sachbeschädigungen an Autos. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten Unbekannte in fünf Fällen die amtlichen Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen.

Seit dem 28. Januar werden in Meiningen gehäuft Autos beschädigt und bestohlen. So entwendeten Unbekannte in fünf Fällen die amtlichen Kennzeichen geparkter Fahrzeuge:

am 28. Januar: ein Fahrzeug, das in der Klostergasse geparkt war

am 5. und 6. Februar in der Landsberger Straße

am 8. und 9. Februar in der Heinrich-Heine-Straße

am 10. und 11. Februar: ein Auto, das in der Burggasse abgestellt war

vom 10. bis zum 12. Februar: ein Auto, das auf dem Parkplatz auf dem Schlossplatz stand

Zudem beschädigten die Täter die Außenspiegel und Scheibenwischer weiterer Fahrzeuge:

9. und 10. Februar: Außenspiegel eines Seat in der Ernestiner Straße

11. Februar: Subaru in der Anton-Ulrich-Straße

16. Februar: Mitsubishi im Baumschulenweg

17. Februar: Honda in der Ernststraße

Auch ein Scheibenwischer wurde am 11. oder 12. Februar in der Zwingergasse demoliert.

In allen Fällen entstanden Schäden in Höhe von 25 bis 140 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Wem ist in den vergangenen Tagen und Wochen Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 03693/5910 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen melden.

