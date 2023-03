Unbekannte brechen in Geraer Gaststätte ein und flüchten mit Beutegut

Gera. Bislang noch unbekannte Täter sind in ein Gasthaus in Gera eingestiegen. Die Diebe ließen nicht nur Bargeld mitgehen.

Gewaltsam sind Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in eine Gaststätte in der Altenburger Straße in Gera eingebrochen, so dass die Kripo nun die Ermittlungen aufgenommen hat.

Nicht nur, dass die Täter bei ihrem Vorhaben an der aufgebrochenen Tür Sachschaden verursacht haben; sie stahlen zudem laut MDR-Polizeibericht im Gastraum aufgefundenes Bargeld sowie ein Radio und einen Laptop. Mit ihrem Beutegut gelangte den Dieben schließlich unerkannt die Flucht.

Die Ermittler der Geraer Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können.

