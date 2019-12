Nordhausen. Ein Imbiss in der Hesseröder Straße in Nordhausen war am Wochenende das Ziel eines Einbruchs. Die Täter erbeuteten Bargeld.

Unbekannte brechen in Nordhausen in einen Burger-Imbiss ein

Einbrecher drangen am Wochenende in den Burger-Imbiss in der Hesseröder Straße in Nordhausen ein, berichtete am Montag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Die Täter sind unbekannt. Sie müssen sich irgendwann zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag, 14.40 Uhr, gewaltsam den Zutritt verschafft haben. Ihre Beute ist Bargeld in nicht genannter Höhe. Außerdem richteten die Einbrecher im Imbiss einen Sachschaden von mindestens 700 Euro an.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen dieses Einbruchs. Wer hat etwas beobachtet? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen telefonisch unter der Nummer 03631 / 960 zu melden.