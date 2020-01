Erfurt. Gleich drei Autoeinbrüche registrierte die Polizei in der vergangenen Nacht im Norden von Erfurt. In allen drei Fällen lockten zurückgelassene Gegenstände die Täter an.

Unbekannte brechen mehrere Autos in Erfurt auf

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, hatten die Autobesitzer in allen drei Fällen sichtbar (Wert-) Gegenstände von sich im Fahrzeug liegen gelassen. So wurde in der Magdeburger Allee aus einem Auto ein Mobiltelefon gestohlen. In der Leipziger Straße und in der Apoldaer Straße entnahmen die Täter aus zwei Autos jeweils einen Rucksack. In allen drei Fällen schlugen die Unbekannten die Scheiben der Autos ein ein, um an die Beute zu gelangen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch wiederholt darauf hin, niemals Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. Rucksäcke, Handtaschen, Mobiltelefone und sogar Werkzeuge sind beliebte Beute bei Kriminellen.