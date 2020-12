Unbekannte schießen auf Haus - Projektile durchschlagen Jalousie

bereits In der Nacht zum vergangen Freitag haben Unbekannte auf ein Haus in Mupperg im Landkreis Sonneberg geschossen. Wie die Polizei am Montag informierte, hätten zwei Projektile (vermutliches Kaliber ca. 5 Millimeter) die Jalousie des Schlafzimmerfensters einer 72-jährigen Bewohnerin durchschlagen und prallten an der Scheibe bzw. dem Rahmen ab.

Personen seien nicht verletzt worden. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0, E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de) bzw. jede andere Polizeidienststelle.