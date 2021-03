Unbekannte zerstören mit Sprengsatz Auto

Sonneberg In Sonneberg haben Unbekannte mit einem Sprengsatz ein Auto zerstört. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Sonneberg zu einer unklaren Sprengstoffexplosion. Wie die Polizei am Freitag informierte, hätten bisher Unbekannte unter einem auf einem Parkplatz abgestellten Auto eine "unbekannte Sprengvorrichtung" deponiert.

An dem Fahrzeug sei Totalschaden entstanden. Das Auto war in einem Wohngebiet in der Feldstraße in Sonneberg abgestellt und in besagter Nacht, vermutlich zwischen 22 bis 1:30 Uhr, angegriffen worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld habe Ermittlungen wegen des Verdachts "des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion" eingeleitet. Zur weiteren Untersuchung und Spurensuche wurde das Fahrzeug in eine Werkstatt abgeschleppt.

Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum in der Nähe des Einsatzortes geben können, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter 03672-417 1464 zu wenden. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten gegenwärtig keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden, hieß es von der Polizei.