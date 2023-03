Unbekannte steigen in Möbelgeschäft ein - Mann fährt ohne Führerschein und knallt gegen Poller

Jena. Unbekannte sind in ein Möbelgeschäft eingestiegen. Zudem musste ein 26-Jähriger schmerzlich feststellen, dass auch Autofahren gelernt sein will. Das sind die Polizeimeldungen für Jena.

Mit Gartenstühlen auf und davon

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Möbelgeschäft in der Stadtrodaer Straße eingestiegen.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Täter über den Zaun geklettert waren, um auf das Gelände zu gelangen. Laut Polizei entwendeten sie anschließend drei Stühle, diverse Sitzauflagen und Dekogegenstände aus dem Außenbereich des Geschäfts und flüchteten unerkannt.

Fahrt ohne Führerschein endet an einem Poller

Am Sonntagnachmittag setzte sich ein 26-Jähriger an das Steuer eines Fahrzeuges in der Karl-Marx-Allee. Er wollte die Bremslichter überprüfen, setzte sich auf den Fahrersitz und betätigte die Bremse. Eine weitere Person kontrollierte, ob das Bremslicht an der Rückseite des Fahrzeuges aufleuchtete.

Im nächsten Moment startete der 26-Jährige unvermittelt den Motor des Fahrzeuges. Die zweite Person konnte noch an der Beifahrerseite einsteigen, als der Mann losfuhr. Der 26-Jährige besaß nämlich keine Fahrerlaubnis und schien ebenso keine Fahrerfahrung zu haben, denn die kurze Fahrt endete an einem Poller.

Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden. Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.