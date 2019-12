Die Polizei in Erfurt fahndet derzeit nach einer Personengruppe, welche am ersten Weihnachtsfeiertag mehrere Autos beschädigt hat.

Erfurt. Mehrere Unbekannte haben am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages in Erfurt mehrere Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt.

Unbekannte werfen unter anderem Mülltonnen auf mehrere geparkte Autos

Wie die Polizei mitteilt, beschädigte in Erfurt eine Personengruppe in den frühen Morgenstunden vom ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 5.10 Uhr und 5.25 Uhr in der Johannesstraße mehrere geparkte Fahrzeuge.

Die vermutlich aus sieben- bis acht Personen bestehende Gruppe warf Mülltonnen auf Autos, trat bei anderen die Außenspiegel ab und beschädigte die Windschutzscheiben an weiteren Fahrzeugen.

Nach Zeugenhinweisen versuchte die Polizei die Personen ausfindig zu machen. Die mutmaßlichen Täter konnten allerdings unerkannt vermutlich in Richtung Anger flüchten.

Die an den Fahrzeugen verursachte Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei Erfurt bittet um Zeugenhinweise.