Unbekannte wollten in Schulgebäude in Zeulenroda-Triebes einbrechen

Zeulenroda-Triebes. Unbekannte haben versucht, in eine Schule in Zeulenroda-Triebes einzubrechen. Allerdings scheiterten sie bereits an der Eingangstür. Die Polizei sucht nach Zeugen.