Unbekannte zerstören antike Figur in Greiz

Eine antike Steinskulptur ist im Schanzengarten am Oberen Schloss in Greiz von Unbekannten zerstört worden. Die Skulptur sei umgeworfen worden und dabei mehrfach gebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Das Kunstwerk habe in der Nähe eines Pavillons gestanden, wo derzeit gebaut werde. Die Täter hätten sich Zugang zu dem Baustellengelände verschafft.

Zum genauen Sachschaden konnte die Polizei keine Angaben machen. Er bewege sich jedoch im vierstelligen Bereich.

Mögliche Zeugen wurden gebeten, sich zu melden.