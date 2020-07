Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannter Pflanzendieb stielt 50 Erdbeerpflanzen aus einem Garten

50 Erdbeerpflanzen hat ein Unbekannter aus einem Garten in den Rudolf-Breitscheid-Straße in Meuselwitz gestohlen. Der Diebe habe sich vom Dienstag zum Mittwoch unberechtigt Zutritt zum Garten eines 79-Jährigen verschafft, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Er stahl die in der Erde befindlichen Pflanzen.

Die Altenburger Polizei sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Sie können sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei melden.

Audi mit mehr als 200 Sachen auf der Landstraße geblitzt