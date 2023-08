Ein Unbekannter hat einer Frau in Gera ein Eis aus der Hand getreten (Symbolfoto).

Unbekannter spuckt 62-Jährige in Gera an und tritt ihr Eis aus der Hand

Gera. Eine Frau ist von einem Unbekannten in Gera angespuckt und getreten worden. Sie wurde verletzt.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Küchengartenallee in Gera eine 62-jährige Frau unvermittelt angespuckt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, trat der Täter anschließend gegen die rechte Hand der Frau, in der sie ein Eis hielt. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Die Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen (Bezugsnummer: 0208175/2023).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.