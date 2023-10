Unbekannter wirft Wasserbombe von Hochhaus in Gera

Gera Die Wasserbombe traf die Frontscheibe eines Taxis in Gera. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Gera. Wie es in der Mitteilung heißt, warf ein Unbekannter am Mittwoch gegen 15.20 Uhr vermutlich eine Wasserbombe von einem Hochhaus in der Gagarinstraße/ Röntgenweg nach unten und traf dort die Frontscheibe eines vorbeifahrenden Taxis.

Die Scheibe des Fahrzeuges wurde hierbei beschädigt. Die 48-jährige Taxifahrerin blieb zum Glück unverletzt. Die Ermittlungen der Geraer Polizei wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Dienststelle zu melden. (Bezugsnummer 0266012/2023)

